Argentina: ministro Economia negli Usa per una settimana, in agenda incontri con investitori ed Fmi (3)

- In precedenza sia il portavoce dell'Fmi, Gerry Rice, che il ministro Guzman, parlavano apertamente del mese di maggio come scadenza per la chiusura di un accordo nei termini di un nuovo programma del tipo "Extended Fund Facility" (Eff). "Stiamo facendo tutto il possibile per rispettare la richiesta fatta dal ministro argentino dell'Economia, Martin Guzman, di chiudere il negoziato entro il mese di maggio", aveva affermato Rice a febbraio. "I colloqui tra il governo argentino e lo staff tecnico dell'Fmi proseguono, stiamo lavorando duramente per raggiungere un accordo di Extended fund facilities",aveva aggiunto. Il ministro dell'Economia argentino aveva infatti annunciato pubblicamente la volontà di Buenos Aires di chiudere il negoziato con l'Fmi entro maggio per poter affrontare successivamente anche il capitolo della riprogrammazione del debito di 2,3 miliardi di dollari con il Club di Parigi in scadenza imminente. (Abu)