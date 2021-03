Usa-Tanzania: Washington esprime cordoglio per scomparsa presidente Magufuli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha annunciato in una diretta televisiva la morte di Magufuli, precisando che il decesso è avvenuto per complicazioni cardiache. Hassan ha spiegato inoltre che Magufuli è stato ricoverato il 6 marzo presso il Jakaya Kikwete Cardiac Institute di Dar es Salaam. Magufuli non compariva in pubblico dal 27 febbraio scorso e la sua assenza prolungata aveva fatto discutere l’opinione pubblica della Tanzania, alimentando le voci più disparate su una sua presunta malattia. A lanciare per primo illazioni in tal senso è stato il principale leader dell’opposizione, Tundu Lissu, il quale ha rivelato di aver appreso da fonti mediche e della sicurezza che Magufuli sarebbe stato trasferito all'ospedale privato di Nairobi, in Kenya, e da lì in India in stato di coma. A sua volta, il quotidiano keniota "The Nation" ha citato fonti politiche e diplomatiche secondo le quali un leader africano, di cui non è stato precisato il nome, si trova attualmente in cura per Covid-19 all'ospedale privato di Nairobi, sotto ventilatore. Il capo dello Stato, al potere dal 2015 con il soprannome di “Bulldozer”, si è spento all’età di 61 anni. (Nys)