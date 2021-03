Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 2,75 per cento, primo aumento dal 2015 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base ai parametri fissati dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale per il 2021 l'inflazione è al di sopra dell'obiettivo fissato al 3,75 per cento, ma tuttavia ancora nei margini di tolleranza dell'1,5 per cento verso l'alto o il basso. L'indice dei prezzi al consumo non potrebbe infatti superare il 5,25 per cento né scendere al di sotto del 2,25 per cento. L'aumento del tasso di interesse di base dell'economia si tradurrà in tassi bancari più elevati, con un impatto maggiore sul credito immobiliare. L'aumento del tasso di interesse influisce negativamente anche sui consumi e sugli investimenti produttivi della popolazione, incidendo quindi su occupazione e reddito, oltre a generare un aumento della spesa per interessi sul debito pubblico. (segue) (Brb)