Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 2,75 per cento, primo aumento dal 2015 (3)

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima per l'inflazione nel paese nel 2021 al 4,4 per cento. La proiezione è contenuta nel bollettino MarcoFiscale diffuso oggi dal dipartimento di politica economica (Spe). La previsione è in linea con quella degli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile che stimano dell'inflazione nel 2021 al 4,60 per cento. La proiezione è contenuta nel sondaggio settimanale effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese dalla Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 15 marzo. Gli analisti di mercato prevedono che il tasso continuerà a salire, terminando il 2021 al 4,5 per cento annuo e il 2022 al 5,5 per cento annuo. (Brb)