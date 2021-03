Kosovo: leader Aak Haradinaj ritira sua candidatura a capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj ha ritirato la sua candidatura per diventare il nuovo presidente della repubblica. L'annuncio è stato dato dallo stesso Haradinaj, dopo il colloquio di oggi con il leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti e la presidente ad interim Vjosa Osmani. Dopo il confronto con i vincitori delle ultime elezioni, Haradinaj ha detto che l'Aak coopererà con il governo "sulle questioni di interesse nazionale" in quanto Kurti e Osmani hanno chiesto collaborazione tra maggioranza e opposizione. Haradinaj ha quindi ammesso che il suo partito non ha la maggioranza dei voti per sostenere la sua nomina a presidente della repubblica, motivo per cui deve ritirare la sua candidatura. "L'Aak è un partito costruttivo dell'opposizione", ha dichiarato invitando il governo alle proprie responsabilità per quanto riguarda la formazione del governo e la maggioranza dei due terzi per l'elezione in Parlamento del nuovo capo dello Stato. (segue) (Alt)