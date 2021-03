Roma: Calenda (Azione), incontrerò Letta con tranquillità, spero inauguri stagione nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io, spero presto, incontrerò Enrico Letta, parleremo di Roma con grande tranquillità, non metterò mai davanti me per un lavoro che è utile per Roma. Segnalo solo che io mi sono fatto la città buca per buca, andando a vedere tutti i quartieri e i problemi urbanistici irrisolti. Con Enrico c'è la disponibilità massima”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di un dibattito con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Il centrosinistra - ha proseguito Calenda - deve andare verso un rinnovamento profondo che non può essere monopolizzato dal Pd: il partito democratico rimane un elemento fondamentale, ma non può limitarsi a questo, perché la destra si è completamente rivoluzionata negli ultimi 6 o 7 anni perché ha fatto un lavoro che bisogna fare politicamente, che non è” quello delle alleanze e delle correnti, ma di presentare un programma ai cittadini recuperando voti. “Il lavoro che io sto facendo con Azione e Beppe farà con i verdi europei non è un lavoro a detrimento del centrosinistra, ma di modernizzazione del centrosinistra”. "Se il partito democratico non prende questi grandi contributi di modernizzazione di un'offerta politica che altrimenti è perdente, perchè i numeri dicono che, a livello nazionale, è perdente, perde un'occasione. E io spero che Letta inauguri una stagione nuova da questo punto di vista". (Rem)