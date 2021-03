Francia: più di 38 mila casi Covid in un giorno, record da novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 38.501 casi di persone positive al coronavirus, un record che non si registrava da novembre. Lo ha reso noto Santé Publique France. I morti a causa del Covid-19 sono stati 246 in un giorno. Attualmente sono 4.219 i pazienti in rianimazione. Continuano ad aumentare le vaccinazioni, con 5.585.537 persone che hanno ricevuto almeno la prima dose, mentre 2.349.027 ne hanno avute due. (Frp)