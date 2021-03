Brasile: giustizia mantiene congelamento beni per ex presidente Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice capo della 13ma Corte federale di Curitiba (Stato di Paranà), Luiz Antono Bonat, ha disposto che il congelamento dei beni dell'ex presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, venga mantenuto in vigore. La decisione arriva dopo che il giudice della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) Edson Fachin ha annullato, lo scorso 8 marzo, le condanne a carico dell'ex presidente Lula, scaturite dalle indagini dell'operazione anti-corruzione Lava Jato. Il giudice Bonat afferma che la giustizia federale in Paraná ha determinato il congelamento dei beni di tutti gli indagati - incluso Lula – e relativamente a tutti i processi a carico dell'ex presidente, sia i due per cui è stata disposto l'annullamento e il trasferimento a Brasilia, sia i due ancora in corso. Per questo motivo rimarranno congelati. (segue) (Brb)