Afghanistan: il contingente tedesco rafforza misure di sicurezza (2)

- Per Kramp-Karrenbauer, “data l'analisi delle minacce, abbiamo sempre affermato che tutti gli scenari sono possibili e concepibili” in Afghanistan. Pertanto, ha sottolineato l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), “ci prepariamo per tutte queste possibilità nei nostri scenari”. Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) sono dispiegate in Afghanistan in ambito Nato dal 2011, prima con la Forza internazionale di assistenza per la sicurezza (Isaf), poi dal 2015 con “Resolute Support”. La Germania contribuisce all'operazione con un massimo di 1.300 effettivi, di cui 1.100 sul teatro. Si tratta del secondo contingente in Afghanistan dopo le truppe degli Stati Uniti, che impiegano 2.500 unità di personale. Il 24 febbraio scorso, il governo federale ha approvato la proroga della partecipazione della Bundeswehr a “Resolute Support” dalla scadenza del 31 marzo al 31gennaio 2022. (Geb)