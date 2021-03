Cile: ministro degli Interni Delgado ricoverato per Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore in Cile si sono registrati 4.395 nuovi casi e 27 decessi a causa della pandemia di Covid-19, mentre il numero dei casi a livello nazionale è salito a 31.826. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 905.212, mentre i morti dovuti all'infezione da Covid-19 sono complessivamente 21.816. Attualmente l'Istituto di salute pubblica (Isp) del Cile ha approvato l'uso emergenziale dei vaccini elaborati da AstraZeneca, Pfizer e Sinovac e proprio su quest'ultimo, del quale il Cile ha già ricevuto 10 milioni di dosi, si basa maggiormente la campagna di immunizzazione. Il governo ha reso noto di aver già vaccinato quasi il 34 per cento della popolazione inclusa nella campagna di immunizzazione contro il nuovo coronavirus. Si tratta, secondo dati ufficiali diffusi oggi, di 5.175.039 persone sul totale di 15.200.840 prefissate inizialmente come obiettivo finale. (Abu)