El Salvador: presidente Bukele contro il Tribunale elettorale "Non giocate con il fuoco" (5)

- Il paese attraversa da mesi una situazione di tensione tra i poteri dello stato, tra cui lo stesso parlamento, soprattutto per le iniziative del giovane presidente sul tema della sicurezza. A febbraio del 2020 il governo aveva convocato l'Aula in sessione straordinaria, un fine settimana, per accelerare lo stanziamento di fondi utili ad attivare una delle fasi del "Piano di controllo territoriale". Al no dei parlamentari, Bukele rispondeva presentandosi nell'emiciclo accompagnato da militari, prima di ripiegare dinanzi all'intervento della Corte suprema di giustizia (Csj), fermo nel ribadire la separazione dei poteri. Lo stesso presidente avrebbe ribadito "ultimatum" nella piazza antistante l'edificio ai sostenitori scaldati con la promessa di mettere fine alla "indolenza complice" dei parlamentari. A ottobre, la stessa Csj sanciva l'incostituzionalità dell'atto ribadendo che la Carta prevede convocazioni straordinarie solo in casi "di guerra, di calamità naturale o di grave turbativa dell'ordine pubblico". (segue) (Mec)