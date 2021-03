Paraguay: camera Deputati respinge mozione di impeachment contro presidente Abdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 42 voti contrari e 36 a favore la Camera dei deputati del Paraguay ha respinto la mozione di impeachment nei confronti del presidente Marito Abdo Benitez. La maggioranza di governo del partito Colorado ha votato compatta ed è stata scongiurata quindi un'eventuale fronda della corrente che fa capo all'ex presidente Horacio Cartes. La mozione, presentata nella mattina (ora locale) da un gruppo di tredici parlamentari dell'opposizione, invocava la rimozione di Abdo per "inettitudine" e "negligenza" nella gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19. Tra le accuse puntuali che venivano rivolte al presidente il mancato acquisto di nuovo equipaggiamento per le strutture sanitarie, il notevole ritardo nell'approvvigionamento di vaccini anti-covid, la mancanza di medicinali essenziali per le cure di pazienti Covid, e presunti episodi di corruzione che avrebbero favorito aziende di persone vicine al presidente nell'acquisto di forniture sanitarie da parte del governo. (Brb)