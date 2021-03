Bolivia: governo Arce, "difenderemo la nostra sovranità contro le ingerenze dell'Osa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri della Bolivia ha ribadito attraverso un comunicato ufficiale che il governo di La Paz "difenderà la sua sovranità" contro le ingerenze del Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) negli affari nazionali. "Lo statuto dell'Osa definisce chiaramente i limiti del mandato del segretario generale Luis Almagro. Lo Stato plurinazionale della Bolivia difenderà la sua sovranità, l'indipendenza dei suoi organi e non cadrà in provocazioni dannose", si legge nella nota del ministero degli Esteri. La presa di posizione del governo del presidente Luis Arce arriva in risposta ad un secondo comunicato emesso dalla segreteria di Almagro, dove si ribadisce la richiesta di rilascio dell'ex presidente ad interim Jeanine Anez e delle autorità del suo governo ad interim arrestate su ordine della giustizia boliviana. In questo senso, la Bolivia "chiede agli Stati membri di difendere lo statuto dell'Osa" e i principi di "non intervento" e di "rispetto dell'autodeterminazione", nonché di "reindirizzare l'operato della segreteria generale ai principi fondanti dell'organizzazione". (segue) (Brb)