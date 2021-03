Paraguay: ministro Esteri chiede aiuto al Brasile per lotta contro pandemia di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Paraguay, Euclides Acevedo, ha incontrato ieri, 17 marzo, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, per chiedere l'aiuto del paese vicino nella lotta contro la pandemia di Covid-19 nel paese vicino. Prima di incontrare il capo dello Stato, Acevedo è stato ricevuto dal ministro degli Esteri, Ernesto Araújo, nel corso di un'udienza ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di assistenza richiesta dal Paraguay. Poco meno di due settimane fa, il paese è stato teatro di violente manifestazioni di piazza contro il governo del presidente Mário Abdo Benítez per cui le opposizioni hanno anche chiesto l'avvio di un processo di impeachment, respinto dalla Camera dei deputati. Al centro delle critiche il modo in cui il governo di Assunzione sta gestendo la pandemia di coronavirus. Il Paraguay, con una popolazione di quasi 7 milioni di abitanti, conta 183.000 casi di contagio da coronavirus e circa 3.500 morti.(Brb)