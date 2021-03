Usa-Tanzania: Washington esprime cordoglio per scomparsa presidente Magufuli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti porgono "sincere condoglianze ai cittadini della Tanzania in lutto per la scomparsa del presidente John Magufuli". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. "Continueremo a lavorare con il governo della Tanzania per migliorare i legami" tra il popolo statunitense e quello del paese africano. "Gli Stati Uniti rimangono impegnati a continuare a sostenere i tanzaniani mentre difendono il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lavorano per combattere la pandemia di Covid-19. Ci auguriamo che la Tanzania possa andare avanti verso un percorso democratico e prospero", conclude la nota ufficiale del dicastero. (segue) (Nys)