© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE LAZIO- L’assessora regionale all’Agricoltura, Enrica Onorati e il presidente di Arsial - Agenzia regionale per l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura del Lazio, Mario Ciarla intervengono all’evento "Premio Roma Formaggi XVII edizione e Premio Roma Pane e prodotti da forno XV edizione". Partecipano: Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma e David Granieri, presidente Agro Camera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Arsial e sul canale YouTube di Agro Camera (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa in streaming a "Lazio terra d Cinema", incontro con l'industria dell'audiovisivo e i vincitori del bando Lazio Cinema International. L'evento sarà trasmesso in streaming sul profilo Facebook della Regione Lazio (ore 18) (segue) (Rer)