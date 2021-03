Paesi Bassi: exit poll, Vvd vince le elezioni e ottiene 35 seggi nella prossima legislatura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al secondo posto, secondo gli exit poll, Democratici 66 (D66) che ottiene 27 seggi, in netta ascesa rispetto all’ultima tornata elettorale, con ben otto seggi in più. Si tratterebbe, se confermato, del miglior risultato di sempre di questa forza politica. Il Partito per la libertà (Pvv) del leader populista Geert Wilders, sinora il più grande partito di opposizione, ottiene 17 seggi secondo i dati di Ipsos, e ne perde quindi tre rispetto a quattro anni fa. Segue l’Appello cristiano democratico (Cda) con 14 seggi, anche in questo caso in flessione di cinque scranni rispetto al 2017. A una distanza maggiore il Partito del lavoro (PvdA), che resterebbe con gli stessi seggi che detiene ora, ovvero nove, mentre GroenLinks (Sinistra verde) ne ottiene otto, ben sei in meno di quattro anni fa. Il Forum per la democrazia ottiene cinque seggi in più di quattro anni fa, secondo i dati di Ipsos, e si attesta a sette. Il Partito per gli Animali ottiene sei seggi, uno in più delle precedenti consultazioni, mentre il partito paneuropeo Volt, al suo debutto nella competizione elettorale nazionale, ne guadagna ben quattro. Stesso numero di scranni anche per l’Unione cristiana, che ne perde invece uno rispetto al 2017. Più staccati gli altri partiti. Gli exit poll di Ipsos hanno un margine di errore di due seggi. Alle 21, ora in cui hanno chiuso i seggi elettorali, l'affluenza totale è stata stimata dell'81 per cento. (Beb)