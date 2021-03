Brasile: giustizia mantiene congelamento beni per ex presidente Lula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 marzo Fachin ha annullato le condanne a carico di Lula per "incompetenza territoriale e materiale" del giudice federale del Paraná, Sergio Moro. Al nucleo della Lava Jato di Curitiba era infatti permesso di giudicare solo i casi di corruzione legati al filone principale del giro di mazzette che coinvolgeva i vertici della compagnia petrolifera statale nazionale Petrobras, ma non le cause delle tre sentenze comminate a Lula: corruzione passiva per finanziamenti ricevuti dalle imprese edili Odebrecht e Oas. Con la sentenza di Fachin, la difesa di Lula si vede così riconosciuta la linea con cui da quattro anni chiedeva il trasferimento del processo, rendendo più remota la possibilità di un ritorno in aula. (segue) (Brb)