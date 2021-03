Brasile: giustizia mantiene congelamento beni per ex presidente Lula (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Liberato dalle sentenze a suo carico Lula da Silva si prepara a tornare al centro della scena politica del Brasile. La decisione adottata dal giudice Fachin rimuove infatti gli ostacoli che impedivano al leader del Partito dei lavoratori (Pt) di correre per le presidenziali di ottobre 2022, sconvolgendo una scena dominata dalla convulsa crisi pandemica e dalle difficoltà che il governo deve affrontare soprattutto per la campagna vaccinale. L'ipotesi di una candidatura di Lula è ancora tutta da costruire, ma la popolarità di cui ancora gode - soprattutto presso le fasce più deboli della popolazione, memori del riscatto operato all'inizio del secolo - rende difficile escluderla: solo poche ore prima della sentenza, il prestigioso Inteligencia em pesquisa e Consultoria (Ipec) assegnava a Lula un vantaggio di dodici punti percentuali sul presidente in carica, Jair Bolsonaro, nell'eventualità di un confronto alle urne. (Brb)