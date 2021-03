El Salvador: presidente Bukele contro il Tribunale elettorale "Non giocate con il fuoco" (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si trattava peraltro dell'unico braccio di ferro tra i due poteri dello stato. Ad agosto 2020 la Corte suprema aveva dichiarato senza effetto il veto posto dal presidente Bukele alla legge speciale di emergenza emanata dall'Assemblea nazionale, che riattiva l'economia nazionale nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Per l'alto tribunale non sussisteva il difetto di incostituzionalità denunciato dal capo dello stato. "La limitazione dei diritti fondamentali è parte delle competenze dell'organo legislativo", recita la sentenza. Non è la prima volta che la Corte suprema blocca i provvedimenti della presidenza volti a limitare le libertà fondamentali dei cittadini nel contesto dell'emergenza sanitaria. L'alta corte ricordava che l'esecutivo non può disporre uno stato di emergenza e le conseguenti limitazioni ai diritti fondamentali senza mandato del parlamento, a meno che il legislativo - sollecitato al proposito - non dichiari la sua impossibilità a pronunciarsi. In quest'ultimo caso il governo dovrà comunque riferire della propria decisione all'Aula e attendere un assenso. (segue) (Mec)