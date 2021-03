Usa: uomo armato di fucile arrestato vicino alla residenza della vicepresidente Harris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia degli Stati Uniti ha arrestato un uomo, trovato in possesso di un fucile e delle relative munizioni, fuori dalla residenza della vice presidente Kamala Harris a Washington Dc. Lo riferisce l'emittente “Fox News”. L’uomo risponde al nome Paul Murray, 31enne originario di San Antonio, in Texas. Murray è ora accusato del possesso di un’arma da fuoco automatica e pericolosa, di munizioni non registrate, nonché di un dispositivo di alimentazione di munizioni di grande capacità. Secondo una fonte della polizia citata dall'emittente, l'uomo ha spiegato che “intendeva parlare con il presidente”.(Nys)