Irlanda-Usa: premier Martin, Biden è un "fiero figlio d'Irlanda"

- Un fiero figlio d’Irlanda: così il premier, Micheal Martin, ha definito il presidente statunitense, Joe Biden, nel corso della loro conversazione in videoconferenza avvenuta oggi in occasione del giorno di San Patrizio. “So che il giorno di San Patrizio è molto speciale per te, come fiero figlio d'Irlanda. Allo stesso modo, il popolo irlandese è così orgoglioso della sua elezione a Presidente degli Stati Uniti”, ha detto Martin aprendo il suo intervento. “Non vedo l'ora che tu possa visitare l'Irlanda, come hai già fatto tante volte. Spero anche che non passerà molto tempo prima di poter visitare di nuovo gli Stati Uniti”, ha proseguito il premier irlandese. “Non vedo l'ora di discutere di come potremo sconfiggere il virus Covid-19, lavorando insieme urgentemente per aumentare la fornitura di vaccini per la nostra gente e per le persone in tutto il mondo. Dobbiamo condividere note sui nostri piani di ripresa, riguadagnando il terreno perduto a causa della pandemia”, ha aggiunto Martin. (segue) (Rel)