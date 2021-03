Irlanda-Usa: premier Martin, Biden è un "fiero figlio d'Irlanda" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier irlandese – da molti individuato come un mediatore fra Regno Unito e Stati Uniti – ha parlato anche “dell’incrollabile sostegno” di Washington all'accordo del Venerdì Santo. “Ha significato molto e ha avuto importanza, anche quando abbiamo negoziato la Brexit. Con una nuova relazione commerciale ora in atto tra l'Unione europea e il Regno Unito e un protocollo che protegge la pace ed evita un confine duro su quest'isola, voglio andare avanti con una relazione positiva con il Regno Unito. Ciò significa attenersi a quanto concordato e lavorare insieme per realizzarlo”, ha spiegato Martin. Secondo il premier irlandese, bisogna lavorare per “mantenere la pace e promuovere una maggiore riconciliazione sulla nostra isola condivisa, obiettivi che so sostieni” come presidente degli Stati Uniti. (Rel)