Campidoglio: Fd'I, Raggi sconfitta, passa mozione contro discarica Monte Carnevale

- "Ancora una pesante sconfitta per la Raggi in assemblea capitolina. E’ infatti passata la mozione della consigliera Ficcardi anche a nostra firma che impegna la Raggi a revocare la delibera di giunta che individuava monte carnevale come sede della nuova discarica di Roma". E’ quanto dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica "Con Giorgia". "Nonostante le dichiarazioni di oggi della Raggi che annunciavano il dietrofront dopo gli arresti di ieri che hanno coinvolto tra gli altri la responsabile rifiuti della Regione Lazio, la sua maggioranza ha pensato di astenersi sulla mozione ma alcuni consiglieri di maggioranza hanno invece votato a favore con le opposizioni - aggiungono -. Perde ancora una volta la Raggi ma vincono i cittadini della Valle Galeria che ben prima delle recenti vicende giudiziarie chiedevano una moratoria degli impianti in un territorio che ha già dato tanto", concludono.(Com)