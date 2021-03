Governo: Calenda (Azione), M5S cambiati, ma estrema cautela per alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il M5S è chiaro che sono cambiati, ma cambiano talmente tante volte che nessuno ci assicura che non cambiano un'altra volta”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, durante un dibattito con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, evidenziando che c'è anche “una questione ineludibile di qualità della classe dirigente: se esprimono una classe dirigente oggettivamente molto debole sul piano delle competenze e delle convinzioni perché cambia idea ogni 7 secondi, non dico che a un certo momento della storia non puoi essere alleato, però è chiaro che lo devi fare con estrema cautela. Non ti puoi consegnare mani e piedi dicendo 'Conte è il nostro leader', poi quello diventa leader del M5S e diventa pure leader tuo. Con quella classe dirigente”. (Rem)