- "Domani in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, le bandiere del Consiglio regionale del Lazio saranno issate a mezz'asta, in segno di lutto per i concittadini morti a causa del coronavirus e di vicinanza alle loro famiglie". Lo comunica in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. (Com)