Vaccini: Sala, difficile dare un giudizio positivo dell'Europa su questo tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli Usa sono avantissimo, l'Inghilterra fuori dallaUe è avantissimo così come Paesi piccoli come Israele e la Svizzera che sono molto avanti. In questo momento non si può dare un giudizio positivo dell'Europa di quello che sta succedendo rispetto ai vaccini”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giusepp Sala, durante un dibattito con il leader di Azione, Carlo Calenda “Poi – ha rimarcato Sala - siamo nell'epoca della demagogia e dell'emotività: avventurarsi a dare un giudizio sulla sospensione di astrazeneca è difficile, a naso siccome i possibili casi di trombosi sono stati probabilmente 15 su 17 milioni, tre o 4 giorni di stop causano altri 15 morti o no?”. (Rem)