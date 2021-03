Milano: Comazzi (FI), mantenendo Area C giunta Sala mette in pericolo migliaia di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da quando ho chiesto ai cittadini di segnalarmi gli assembramenti sui mezzi pubblici ricevo decine di foto che attestano la condizione pietosa in cui sono costretti a viaggiare i milanesi. Come dico da giorni la giunta Sala, scegliendo di tenere attiva Area C nonostante la zona rossa, sta mettendo in pericolo migliaia di persone che ogni giorno devono prendere i mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro. Il sindaco torni subito sui suoi passi e disattivi la Ztl. La salute dei cittadini è più importante degli interessi di cassa del Comune". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. (Com)