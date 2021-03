© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - La consigliera comunale di Roma Simona Ficcardi terrà una conferenza stampa online in cui spiegherà la decisione di creare il gruppo dei Verdi in Assemblea capitolina, dopo l'addio al M5s. Oltre alla consigliera Ficcardi, parteciperanno alla conferenza stampa il coordinatore nazionale Verdi Angelo Bonelli, il responsabile nazionale organizzazione dei Verdi Francesco Alemanni, il coordinatore nazionale di Europa Verde Filiberto Zaratti, il consigliere di Europa Verde in Regione Lazio Marco Cacciatore, i co-portavoce dei Verdi di Roma Guglielmo Calcerano e Silvana Meli, i co-portavoce dei Verdi Lazio Nando Bonessio e Laura Russo (ore 12)- Conferenza in cui saranno illustrate le attività di comunicazione svolte da Viterbo Ambiente e dal Comune di Viterbo nell'ambito dell'appalto "ponte". Durante la conferenza saranno forniti i dati aggiornati sulle criticità riguardanti gli abbandoni e i conferimenti impropri. Interverranno alla conferenza: Giovanni Maria Arena, sindaco Mauro Vinciotti, comandante polizia locale Eugenio Maria Monaco, dirigente settore VIII Mauro Della Valle, presidente Viterbo Ambiente Claudio Torcolacci, consigliere Viterbo Ambiente Pierluigi Tortorella, responsabile del cantiere. Su piattaforma Zoom (ore 18) (Rer)