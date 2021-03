Afghanistan: il contingente tedesco rafforza misure di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contingente tedesco schierato in Afghanistan settentrionale sta rafforzando le misure di sicurezza. I talebani minacciano, infatti, di riprendere gli attacchi, contro le truppe di “Resolute Support”, la missione della Nato in corso dal 2015 per la stabilizzazione del Paese. È quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, durante la videoconferenza che gli Stati parte dell'operazione hanno tenuto nella giornata di oggi. Come riferisce il gruppo editoriale “Rnd”, i talebani hanno annunciato che torneranno ad attaccare i reparti della Nato se non lasceranno l'Afghanistan entro il 30 aprile prossimo. Kramp-Karrenbauer ha quindi reso noto che il dispositivo di protezione della base tedesca di Mazar-i Sharif viene rafforzato con ulteriori reparti dei Paesi Bassi. La ministra della Difesa tedesca ha aggiunto: “Per poter reagire immediatamente a un possibile peggioramento della situazione di sicurezza, elicotteri da combattimento statunitensi sono ancora di stanza a Mazar-i-Sharif”. (segue) (Geb)