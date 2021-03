Venezuela: la carenza di gasolio colpisce i trasporti pubblici a Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di gasolio in Venezuela sta pesantemente condizionando il funzionamento dei trasporti pubblici nella capitale Caracas. José Sayago, portavoce del Fronte unito dei trasporti per il Venezuela, ha dichiarato al portale "Efecto Cocuyo" che la penuria di carburante ha ridotto la disponibilità di unità di trasporto pubblico nella capitale al 14 per cento rispetto al normale. Secondo il portavoce, solo 600 furgoni sono in funzione e il diesel viene fornito a sole otto pompe in tutta la città. Sayago ha spiegato che è necessario affrontare lunghe code "con l'aggravante che vogliono fornirci 40 litri, invece dei 120-130 che supporta una cisterna di questo tipo di trasporto". La carenza di carburante è iniziata dopo le sanzioni degli Stati Uniti sull'importazione di diluenti e prodotti finiti e a seguito del crollo dell'industria petrolifera, che da alcuni anni non è in grado di raffinare il greggio venezuelano per rifornire il mercato. La scarsità di benzina si verifica da anni in diversi Stati del Paese. Nella regione occidentale di Zulia e Táchira, al confine con la Colombia mancava il carburante già nel 2012, ma l'emergenza ha raggiunto l'intero Paese nel 2020. (Vec)