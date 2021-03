Alitalia: Califano (Pd Lazio), salvaguardare occupazione e dignità lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alitalia va rilanciata e non depauperata. Condivido ogni virgola dell'intervento del sindaco di Fiumicino Esterino Montino in riferimento alle dichiarazioni del ministro della Lega Giorgetti che ha annunciato nuovi tagli al personale. Ripeto ciò che ho già espresso qualche giorno fa durante consiglio straordinario sul tema Alitalia: il lavoro è un diritto sacrosanto e non c'è Governo che tenga. Nessuno potrà impedirci di lottare per salvaguardare l'occupazione e la dignità di migliaia di famiglie che rischiano, per scelte scellerate, di finire 'a terra' come la nostra compagnia di bandiera". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano. "Altro che scivoli e ammortizzatori. Noi vogliamo un'Alitalia competitiva, che sfidi le compagini europee, che investa sui voli a lungo raggio, che porti il nostro tricolore ovunque nel mondo - aggiunge -. E non una compagnia di bandiera, supina agli interessi dei competitor tedeschi o francesi. Il Governo Draghi in questo senso non inizia bene. O su Alitalia si cambia passo o noi non ci tireremo indietro. Se vogliono la lotta, noi siamo pronti", conclude.(Com)