Campidoglio: Bordoni (Lega), Raggi sconfitta in Aula nonostante presenza ex maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi sconfitta in Aula nonostante la presenza della (ex) maggioranza. La mozione per chiedere la revoca dell'individuazione del sito per una nuova discarica passa spaccando nuovamente i grillini". Così in una nota il consigliere capitolino della Lega e vice presidente della commissione Ambiente Davide Bordoni che aggiunge: "Accade che, a brevissima distanza, per la seconda volta dopo la mozione di venerdì scorso sul tema del commercio su Area pubblica dove avevano votato solo le opposizioni, oggi nonostante la presenza in Aula della (ex) maggioranza il risultato di 21 favorevoli, 1 voto contrario e 18 astenuti - di fatto – assottiglia sempre di più i numeri che ha la sindaca sufficienti per governare. La Raggi prenda atto di un dato politico sconfortante. D'altronde cosa c'era da aspettarsi da una delibera di giunta capitolina che procrastinava solo di altri anni l'emergenza rifiuti? Si riveda subito l'impegno da parte dell'amministrazione per superare l'attuale impasse del sistema di gestione dei rifiuti e si trovi una strategia seria per far uscire la capitale dall'emergenza", conclude. (Com)