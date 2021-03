Tlc: Mise, su rete unica serve fare presto, tutti facciano esame di coscienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del governo sulla rete unica deve accelerare se si vogliono raggiungere gli obiettivi. Il Recovery non ammette ritardi, pena il definanziamento, strada che invece rischiamo di percorrere se persiste l’attuale situazione di stallo. E' quanto si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico. Lo Stato intende mettere altre risorse pubbliche dal Recovery nel settore. Se non utilizzate nei tempi previsti - prosegue la nota - queste risorse saranno perdute. Siamo impegnati a raggiungere nei tempi più brevi possibili tutti gli italiani che hanno diritto all’elevata velocità. Quindi tutti i protagonisti, anche di derivazione pubblica, devono farsi un esame di coscienza e rispondere se l’attuale stallo è propedeutico al rispetto degli obiettivi. (Com)