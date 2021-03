Imprese: Cda Ansaldo approva risultati consolidati, il 29 aprile Assemblea degli azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Astaldi S.p.A. ha approvato il Progetto di bilancio di esercizio di Astaldi S.p.A. e il Bilancio consolidato del Gruppo Astaldi per l'esercizio 2020, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2020. Il Consiglio, afferma la società in un comunicato, ha anche deliberato di convocare l'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del Bilancio di esercizio per l'esercizio 2020 per il prossimo 29 aprile. I risultati consolidati al 31 dicembre 2020 risentono del rallentamento delle attività produttive registrato per effetto delle misure di contenimento della pandemia da Covid–19, che hanno determinato per alcuni progetti (in particolare in Italia, ma anche all'estero) fermi cantiere e rallentamenti legati alle procedure di contenimento adottate, in particolare nella prima parte dell'anno; per l'emissione delle garanzie necessarie per l'avvio e la prosecuzione di alcuni progetti, avvenuta nei primi mesi dell'esercizio, ma che ha registrato significativi ritardi rispetto alle necessità dei progetti stessi. (segue) (Com)