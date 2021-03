Imprese: Cda Ansaldo approva risultati consolidati, il 29 aprile Assemblea degli azionisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di mitigazione introdotte dalla società hanno permesso di contenere tali effetti e, laddove necessario, sono in corso negoziazioni con i relativi clienti volte a garantire un ristoro degli extra costi registrati e una ridefinizione dei tempi di consegna a compensazione dei ritardi, legati appunto alla pandemia. Nel corso del 2020, le commesse hanno progressivamente recuperato piena operatività, ad eccezione dell'Algeria dove la ripartenza delle attività si è registrata solo a febbraio 2021. Al 31 dicembre 2020, il totale ricavi ammonta a 1.452,3 milioni di euro (1.453,2 milioni se inteso come proforma perimetro in continuità), di cui il 38 per cento prodotto in Italia e il restante 62 per cento all'estero (prevalentemente, Europa e continente americano), con il 97 per cento riferito alle costruzioni e il restante 3 per cento in attività O&M. Il dato di bilancio registra un calo dell'1,5 per cento su base annua (1.475 milioni di euro a fine dicembre 2019), essenzialmente legato al rallentamento della produzione causa Covid–19. (Com)