Usa-Nato: colloquio telefonico Sullivan-Stoltenberg, focus su Afghanistan, Iraq e Russia

- Il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, hanno avuto una conversazione telefonica nel corso della quale hanno discusso di una serie di questioni tra cui le missioni dell'Alleanza in Afghanistan e in Iraq e le attività della Russia. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Emily Horne. "Sullivan e il segretario generale hanno anche discusso delle missioni della Nato in Afghanistan e Iraq e delle loro preoccupazioni condivise sulle attività destabilizzanti della Russia", ha detto Horne nel corso di un briefing con la stampa, aggiungendo che Sullivan e Stoltenberg hanno anche concordato sull'importanza degli sforzi degli alleati per migliorare la condivisione degli oneri e lavorare più da vicino in vista del vertice Nato di quest'anno. Il colloquio è avvenuto alla vigilia dell'incontro previsto domani ad Anchorage, in Alaska, tra lo stesso Sullivan, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, e le controparti cinesi. Gli interlocutori di Blinken e Sullivan dovrebbero essere Yang Jiechi, capo dell'ufficio della Commissione per gli Affari esteri del Comitato centrale del Pcc, nonché membro del Consiglio di Stato della Rpc, e il ministro degli Esteri di Pechino, Wang Yi. (Nys)