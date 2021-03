Milano 2021: Sala, M5S forza di centrosinistra, faccia scelta di campo molto precisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se il Movimento 5 stelle è una forza di centro sinistra, devono fare una scelta di campo molto precisa”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante un dibattito con il leader di azione, Carlo Calenda. “Io – ha proseguito Sala - voglio guidare un fronte largo di centrosinistra: i 5 stelle si mettono stabilmente nel centrosinistra? Lo fanno a livello italiano ed europeo? Fanno una scelta da cui non si torna indietro al netto del fatto che, essendo una forza nata in maniera così esplosiva, ha anche imbarcato una qualità che non sempre è stata all'altezza? È ancora tutto in movimento, io sono per una politica di ascolto di tutti, però dei principi vanno tenuti fermi”. (Rem)