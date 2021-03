Cile: Covid, vaccinato il 34 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile ha reso noto di aver già vaccinato quasi il 34 per cento della popolazione inclusa nella campagna di immunizzazione contro il Covid-19. Si tratta, secondo dati ufficiali diffusi oggi, di 5.175.039 persone sul totale di 15.200.840 prefissate inizialmente come obiettivo finale. Attualmente nel Paese si stanno inoculando persone con malattie croniche e disabili severi tra i 30 ed i 35 anni e la campagna vaccinale procede incessantemente ad un ritmo di oltre 200 mila applicazioni al giorno. Nonostante questo la situazione a livello epidemiologico rimane critica in tutto il territorio nazionale. Nelle ultime 24 si sono registrati 4.395 nuovi casi e 27 decessi ed il numero dei casi attivi a livello nazionale è di 31.826. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 905.212, mentre i morti dovuti all'infezione Covid-19 sono complessivamente 21.816. Attualmente l'Istituto di salute pubblica (Isp) del Cile ha approvato l'uso emergenziale dei vaccini elaborati da AstraZeneca, Pfizer e Sinovac e proprio su quest'ultimo, del quale il Cile ha già ricevuto 10 milioni di dosi, si basa maggiormente la campagna di immunizzazione (segue) (Abu)