Paesi Bassi: elezioni parlamentari, affluenza al 74 per cento alle 19:45

- Alle 19:45 l'affluenza alle elezioni parlamentari olandesi si è attestata al 74 per cento. E’ quanti riferisce l'agenzia di ricerca Ipsos. Sino a quell’ora ha votato oggi il 55 per cento degli aventi diritto al voto. L'affluenza alle urne di ieri e lunedì è stimata al 12 per cento. Inoltre, Ipsos stima che la percentuale di affluenza alle urne degli elettori per corrispondenza si attesti al 7 per cento. Sommando i tre dati si arriva al 74 per cento degli elettori, una quota molto elevata se si tiene conto del fatto che nella precedente tornata elettorale l’affluenza complessiva si era attestata al 73 per cento. (Beb)