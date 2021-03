Scuola: Sala, non possiamo non vedere disagio giovani, credo con dad abbiamo un po' esagerato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo non vedere il disagio che i giovani hanno, si stanno sviluppando patologie gravissime da disagio. Poi io a volte da sindaco me la prendo anche con i gruppi di ragazzi che sono fuori dai locali, ma non si può ignorare che stiamo veramente chiedendo anche un po' troppo. Da questo punto di vista, con la dad, credo che abbiamo un po' esagerato”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo a un dibattito con il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rem)