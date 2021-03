Covid: Furlan (Uilca), intesa con Abi per vaccinazione riconosce ruolo lavoratrici e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, sottolinea in una nota che "l’intesa con Abi (Associazione bancaria italiana) per favorire la vaccinazione da parte delle banche rappresenta l’ennesimo segnale della centralità che il settore del credito ha rappresentato nella gestione dell’emergenza e il ruolo fondamentale svolto dalle lavoratrici e dai lavoratori al servizio dei cittadini, delle famiglie e delle imprese". (Com)