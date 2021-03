Usa: amministrazione Biden lancia campagna da 2 miliardi a favore equità sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato una nuova iniziativa da 2,25 miliardi di dollari per affrontare i problemi sollevati dalla pandemia di Covid-19 nell’ambito dell’equità sanitaria, intesa come possibilità per i cittadini di accedere alle cure e ai servizi sanitari. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che il dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti (Hhs), amplierà le prestazioni sanitarie per ridurre le disparità legate al Covid-19 nel trattamento dei pazienti. I fondi stanziati andranno a finanziare programmi per migliorare l'accesso ai test anti-Covid e il tracciamento dei contatti tra le fasce della popolazione considerate vulnerabili, le comunità afroamericane e i cittadini che vivono nelle comunità rurali.(Nys)