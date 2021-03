Milano: Sala, dobbiamo offrire a imprese terreno per sperimentazioni, ma aziende devono cambiare passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo momento storico dobbiamo offrire all'impresa un terreno idoneo alle loro sperimentazioni, ma dobbiamo chiedere alle aziende di cambiare il loro passo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo all'inaugurazione "Milano Digital Week". “Nessuno discute che le aziende siano votate al profitto – ha proseguito Sala - ma mi pare ormai consolidato che questo non basti. Il bene comune deve andare a pareggiare la logica della creazione del valore degli azionisti, anzi il bene comune è valorizzazione per gli azionisti. Tutto ciò deve trovare una sintesi nelle città e in particolare per Milano: la creazione di nuovo lavoro”. "Per spiegarmi meglio - ha roseguito Sala - è come se in questo periodo Milano avesse perso 1 milione e 500mila persone che vivevano la città e pensiamo a quanti lavori abbiano risentito e quanta parte della città si era strutturata per servire questa dimensione vivente. I turisti non si rimaterializzeranno nel breve tempo, il tema è quindi lavorare con attenzione in questa rivoluzione che il digitale e la politica ambientale possono darci allo scopo anche di creare lavoro". (Rem)