Roma 2021: Gualtieri (Pd), sto ancora riflettendo su mia candidatura a sindaco

- "Ringrazio il segretario Enrico Letta per il lungo colloquio con cui stamattina, in piena sintonia, abbiamo analizzato la situazione relativa alle prossime elezioni comunali di Roma dopo gli articoli apparsi sulla stampa negli ultimi giorni. Entrambi siamo rimasti stupiti per le indiscrezioni su una inesistente fuga in avanti rispetto ad un percorso che richiede ancora importanti passaggi politici". Lo scrive su Facebook il deputato Pd ed ex ministro all'Economia, Roberto Gualtieri che sulla sua ipotetica candidatura a sindaco di Roma parla di "inopportune decisioni e annunci in questo momento. Per quanto mi riguarda, ho detto al segretario quello che avevo già spiegato ai segretari del Pd del Lazio e di Roma, ovvero che, come è doveroso per una decisione di così grande responsabilità, sto ancora riflettendo se dare la mia disponibilità alla candidatura a sindaco, che da più parti mi è stata sollecitata". Gualtieri quindi precisa di aver assicurato a Letta: "Qualunque sarà l’esito della mia personale riflessione e del percorso che il Pd sceglierà, non farò mancare il mio contributo alla battaglia per portare la Capitale d’Italia ad avere un sindaco forte ed autorevole espressione di una coalizione progressista e di centrosinistra". (Rin)