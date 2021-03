Usa: Fed rivede al rialzo le stime per il 2021, economia crescerà del 6,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve (Fed) ha rivisto drasticamente al rialzo le sue previsioni di crescita dell'economia degli Stati Uniti. Secondo i dati diffusi oggi dal Federal Open Market Committee dell'istituto, il prodotto interno lordo (Pil) statunitense crescerà infatti del 6,5 per cento nel 2021 per poi attestarsi al 3,3 e al 2,2 per cento rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Si tratta di un deciso miglioramento rispetto all'aumento del 4,2 per cento previsto nell'ultima proiezione di dicembre. Il comitato ha anche deciso di mantenere i tassi di prestito a breve termine stabili vicino allo zero, pur continuando un programma di acquisto di attività attraverso cui la Banca centrale acquisterà almeno 120 miliardi di dollari di obbligazioni al mese. “A seguito di una miglioramento del ritmo della ripresa, gli indicatori dell’attività economica e dell’occupazione sono aumentati di recente, sebbene i settori più colpiti dalla pandemia restino deboli. L’inflazione continua a restare al di sotto del 2 per cento”, ha affermato il comitato in una nota diffusa al termine della riunione odierna. Oltre all’aumento del Pil, i membri del comitato prevedono che la disoccupazione scenderà al 4,5 per cento dal 6,2 per cento attuale, mentre per i due anni successivi la percentuale si attesterà rispettivamente al 4,2 e al 3,7 per cento prima di stabilizzarsi al 4 per cento nel lungo periodo. L’inflazione è prevista invece aumentare al 2,2 per cento quest’anno, per poi diminuire al 2 per cento nel 2022 e tornare a salire al 2,1 per cento l’anno successivo. (Nys)