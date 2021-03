Covid: Perego (FI), Giornata memoria serve a immunizzarsi da pessimismo ragione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Matteo Perego, dichiara che "il ricordo, la memoria, la condivisione, rappresentano i pilastri di una comunità che vuole crescere e immunizzarsi dal pessimismo della ragione. È importante, pertanto - continua il parlamentare in una nota -, che il Parlamento abbia portato a compimento l'idea del collega di Forza Italia, Giorgio Mulè, sull'istituzione per il 18 marzo della Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. La vita è presente e futuro, ma con i piedi ben piantati nel passato". (Com)