Milano: Sala, serve trovare intreccio virtuoso tra digitalizzazione e transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è bisogno di trovare un intreccio virtuoso tra digitalizzazione e transizione ecologica. Nel Next Generation EU si parla di 'duplice transizione', è vero, sarà necessario trovare una soluzione che possa permettere di dire alla gente, 'si può fare' ". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo all'inaugurazione della Milano digital week. “Pensiamo al Next Generation EU: si parte da linee guida e da fondi europei che transitano in singoli Paesi – ha proseguito Sala - ma che devono trovare poi in investimenti e in ottiche evolutive un terreno solido che deve essere ampiamente rappresentato dalle città; oltre alla collaborazione istituzionale a vari livelli, è fondamentale una collaborazione tra pubblico e privato”. (Rem)