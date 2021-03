Covid: Murelli (Lega), 18 marzo dedicato alle vittime, data che unisce il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega, Elena Murelli, sottolinea: "Con l'approvazione al Senato della legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid, il 18 marzo commemoriamo tutti i nostri connazionali che hanno perso la vita a causa del virus. L'approvazione della legge - continua la parlamentare in una nota - è per me motivo di profonda commozione essendone prima firmataria per la Lega e relatrice. Grazie ai colleghi di Camera e Senato che hanno approvato all'unanimità la proposta, potremo ricordare ogni 18 marzo il giorno indelebile nella nostra memoria della colonna di mezzi dell'esercito che lasciavano Bergamo con le bare. Una sofferenza che accomuna l'intero Paese unito nella lotta a una pandemia sanitaria che provoca effetti devastanti anche alla nostra economia. Il 18 marzo - conclude Murelli - resterà per sempre una data scolpita nei nostri cuori". (Com)