Famiglia: Meloni su genitore 1-2, governo deve bloccare qualsiasi iniziativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, osserva che "la risposta del ministero dell'Interno all'interrogazione di Fratelli d'Italia sul no alla reintroduzione nei documenti di identità della dicitura 'genitori' al posto di 'madre' e 'padre' conferma quello che abbiamo sostenuto fin dall'inizio: il governo deve bloccare qualsiasi iniziativa sulla modifica dei documenti anagrafici e spetta solo al Parlamento intervenire e legiferare sulle tutele per i minori, sulle adozioni e sull'utero in affitto, come ribadito dalla Corte costituzionale". La parlamentare aggiunge in una nota: "La nostra posizione è molto chiara: no a genitore 1 e genitore 2, i bambini hanno il diritto ad avere un padre e una madre, la maternità surrogata deve essere un reato punibile anche se commessa all'estero. Su questo è sempre più urgente approvare la nostra proposta all'esame in commissione Giustizia e Fratelli d'Italia - conclude Meloni - chiede di velocizzare il suo iter per raggiungere il prima possibile questo obiettivo". (Com)